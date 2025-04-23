Sallai, Galatasaray’ın Hedefini Açıkladı

ROLAND SALLAI’DEN GALİBİYET AÇIKLAMASI

Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Konyaspor’a karşı elde ettikleri galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. “Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iyi bir yolda devam ediyoruz. Bu yolda devam etmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde belirtiyor. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Konyaspor’u 5-1’lik skorla mağlup ederek başarılı bir performans sergiledi.

İKİ GOL İLE TAKIMA DESTEK

Karşılaşmada iki gol atan Sallai, maç sonrası değerlendirmesinde “İyi bir maç çıkardık. Finale kaldığımız için mutluyum ama daha da önemlisi takımın galip gelmesi. Hedefimiz finale gitmekti, bunu da başardık” diyor. Takımın başarısının kendisi için en önemli olduğunu vurgulayan futbolcu, “Şimdi de devam etmemiz gerekiyor. Formayı giymek beni çok mutlu ediyor. Sağ bekte, sol bekte de olsa bugün kanat da oynadım ve takıma iki golle katkı sağladım” şeklinde konuşuyor.

HAFTA SONU MAÇINA HAZIRLIK

Hafta sonu oynanacak maç hakkında da düşüncelerini aktaran Sallai, “Hızlı bir şekilde dinlenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Hafta sonu çok önemli bir maç var ve ona odaklanmamız gerekiyor. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iyi bir yolda devam ediyoruz. Bu yolda devam etmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullanıyor.