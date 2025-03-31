Salman ve Aamir Khan Akraba Mı?

AKRABALIK SORUSU

Ünlü Bollywood oyuncuları Salman Khan ve Aamir Khan’ın kardeş olup olmadığı sıkça tartışılan bir konudur. İki yıldızın soyadındaki benzerlik, hayranları arasında onların kardeş olabileceği yönünde spekülasyonları beraberinde getiriyor. Ancak gerçekte, her iki aktör de farklı ailelere ait ve aralarında akrabalık bağı yok.

SOYADIN ANLAMINA DİKKAT

Salman Khan ile Aamir Khan arasındaki soyadı benzerliği, Hindistan’da yaygın olan ‘Khan’ soyadından kaynaklanıyor. Hindistan’da ‘Khan’ soyadı oldukça sık kullanılan bir soyadıdır. Bu durum, yurtdışında yaşayan Salman Khan ve Aamir Khan hayranları için kafa karıştırıcı olabiliyor. Dolayısıyla, her ne kadar benzerlik dikkat çekici olsa da, bu iki ünlü aktör kardeş değil.