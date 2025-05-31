Salmonella Bakterisi Riskine Dikkat Edilmeli

SALMONELLA BAKTERİSİNE DİKKAT

Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Reha Azizoğlu, kurban etlerinde salmonella bakterisinin bulunabileceğini belirtiyor. Kesim, taşıma, saklama ve pişirme aşamalarında hijyen kurallarına sıkı bir şekilde uyulmasının gerekliliğini vurguluyor. Kurban Bayramı öncesinde, bu bakteriye dair önemli uyarılarda bulunan Azizoğlu, enfeksiyonların çoğunlukla dış kaynaklı bulaşlardan kaynaklandığını ifade ediyor. Kurban kesimlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda ve veteriner hekim gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA ADIMLARI

Kesim süreçlerinde kullanılan ekipmanların mutlaka dezenfekte edilmesi gerektiğini belirten Azizoğlu, “Kesimde kullanılan ekipmanlar mutlaka dezenfekte edilmeli. Etler eve geldiğinde çapraz bulaşı önlemek için ayrı ekipmanlarla temas etmeli” diyor. Ayrıca, etlerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesinin salmonella bakterisini yok ettiğini belirtiyor. “Patojenik mikroorganizmalar ancak iyi pişirme ile etkisiz hale gelir. Etlerin dışının yanı sıra içinin de tam olarak piştiğinden emin olunmalı” şeklinde konuşuyor.

TAŞIMA VE SAKLAMA UYARILARI

Azizoğlu, salmonella bakterisinin vücut sıcaklığında hızla çoğalabileceğine dikkat çekiyor. Kesim sonrası etlerin en az 1 gün dinlendirilerek soğuk ortamda saklanması gerektiğini vurguluyor. “Etlerin hava almayacak şekilde paketlenerek dondurulması gerekiyor. Çözündürme işlemi mutlaka buzdolabında yapılmalı. Oda sıcaklığında çözülen etlerde bakteri sayısı hızla artar” diyor.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN Mevzuatlar

Geçmişte yaşanan olaylar sebebiyle gıda güvenliğine dair mevzuatların sıkılaştığını aktaran Azizoğlu, üreticilerin iyi hijyen ve üretim uygulamalarına uymasının yasal bir zorunluluk olduğunu iletiyor. “Soğuk zincirin kırılmaması, ekipman temizliğinin sağlanması, mikrobiyolojik tehlikelerin kontrol altına alınması gibi adımlar enfeksiyon riskini düşürüyor” diyor. Ayrıca, çiğ etlerde bulunan bakterilerin genellikle koku ya da görüntü ile fark edilemediğini belirtiyor.

ALIM VE SAKLAMA İPUÇLARI

Tüketicilere güvenilir kasap ya da marketlerden alışveriş yapmaları gerektiğini hatırlatan Azizoğlu, et ürünlerinin diğer gıdalardan ayrı saklanması ve pişirme süreçlerine özen gösterilmesi gerektiğini ifade ediyor. “Hayvan sağlıklı görünse bile taşıyıcı olabilir. Bu yüzden tüm aşamalarda hijyen kurallarına uymak şart” diyor.

Haber: Aysu DURSUN – Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA