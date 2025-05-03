Salomon Çeşme Maratonu 11 Mayıs’ta

MARATONDA SEDA KORUYACAK

Çeşme, Ilıca ve Alaçatı’nın doğal güzellikleri arasında düzenlenecek Salomon Çeşme Maratonu’na katılacak sporcu sayısı 2606’ya ulaştı. “Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme’de Koş” sloganıyla gerçekleşecek organizasyon, 11 Mayıs Pazar günü koşulacak. Üçüncü kez düzenlenecek olan bu maraton, 42K, 21K ve 10K parkurlarıyla katılımcılara farklı zorluklar sunacak. Salomon’un ana sponsorluğunda Argeus Travel & Events tarafından organize edilen bu etkinlikte, 29 ülkeden sporcular yer alacak.

KAYITLARDA YOĞUN İLGİ

Maratona katılmak isteyen sporcuların ilgisi yoğun oldu. Özellikle 42K parkurunun eklenmesi ile birlikte organizasyon maraton niteliği kazandı. Katılımcılar Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Tacikistan, İsviçre, ABD, Rusya, Hollanda, İsrail, Etiyopya, Meksika gibi pek çok ülkeden geldi. 42K parkurunda 89, 21K parkurunda 517 ve 10K parkurunda ise 2000 sporcu mücadele edecek. Yarışta toplamda 1012 kadın, 1594 erkek koşucu yer alacak.

PARKUR DETAYLARI

Yarışta, 42K parkurunda start 11 Mayıs 2025 Cumartesi sabahı saat 07.30’da Çeşme Merkez’den verilecek. Bu parkurun toplam tırmanışı 300 metre olacak. Sporcular başlangıç noktasının ardından 21K parkuruna katılarak aynı noktada yarışı tamamlayacak. 21K’lık parkur Çeşme şehir merkezinden saat 08.00’de başlayacak. Ilıca ve Alaçatı güzergahından geçerek finiş noktasına ulaşacak. Doğanın içinden geçecek olan koşucular, Ilıca plajının eşsiz manzarası eşliğinde tırmanış yapacak.

KATILIMCI HEYECANI

10K parkuru ise saat 09.00’da Alaçatı Şehir Merkezi’nden start alacak. Bu parkurda 91 metrelik tırmanış bulunuyor ve her adımda yeni deneyimler sunuyor. hem yeni katılımcılar hem de deneyimli sporcuları buluşturacak bu parkur, doğa ve tarihin içinden geçerek güzellikleri keşfetme imkanı veriyor. Dar sokakları, yel değirmenleri ve muhteşem plajlarıyla bilinen Alaçatı’da başlanıp, Çeşme’de son bulacak bir yarış olacak.

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’nin desteklediği organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği iş birliği ile düzenleniyor. Ayrıca Garmin, Medicana Sağlık Grubu ve Pınar Protein sponsorluğunda pek çok önemli sporcu bir araya geliyor. Züber, Take34, PT Academy gibi ürün sponsorlarının da destek verdiği etkinlik, Adım Adım sosyal sorumluluk ortaklığı ile daha da anlam kazanıyor.