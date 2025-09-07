Haberler

Salon: Huamark, Bangkok Hakemler: Noemi Karina Rene, Joo-Hee Kang Türkiye: Cansu Özbay, İlkin Aydın, Zehra Güneş İtalya: Fahr, Orro, Sylla, Danesi Süre: 1 Saat 46 Dakika Millî Takım Dünya İkincisi Oldu

MAÇIN DETAYLARI

SALON: Huamark, Bangkok
HAKEMLER: Noemi Karina Rene (Arjantin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
TÜRKİYE: Cansu Özbay, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar, Gizem Örge (L) (Elif Şahin, Hande Baladın)
İTALYA: Fahr, Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, de Gennaro (L) (Cambi, Antropova, Giovannini)
SETLER: 23-25, 25-13, 24-26, 25-19, 15-9
SÜRE: 1 saat 46 dakika (25′, 17′, 28′, 23′, 13′)

TARİHİ AN

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da organize edilen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın finalinde İtalya ile karşılaşıyor. Türkiye, tarihindeki ilk final maçında İtalya’ya 3-2’lik skorla mağlup olarak dünya ikincisi oldu. Bu sonuç, Ay-yıldızlı ekibin Türkiye’ye tarihindeki ilk dünya şampiyonası madalyasını getiriyor ve takım gümüş madalyanın sahibi oluyor.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da statta takip etti. Bu büyük başarı, Türk voleybolu için önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

