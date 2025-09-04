Haberler

Salon: Kapalı Stadyum Huamark, Hakemler: Ksenija Jurkovic, Sasiprapa Pimthongkhonburi

SALON: Indoor Stadium Huamark, HAKEMLER: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland). ABD kadrosunda Ogbogu, M. Skinner, Franklin, Rettke, Poulter, A. Skinner ve Hentz (L) yer alırken, yedek oyuncular Kaahaaina-Torres, Samedy, Eggleston ve Frantti olarak belirlendi. Türkiye kadrosu ise Cansu Özbay, Melissa Vargas, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt’tan oluştu. Gizem Örge (L) yedek kaleci olarak görev yaparken, yedek oyuncular İlkin Aydın, Elif Şahin, Sinead Jack-Kısal ve Aslı Kalaç’tır.

Karşılaşmada setler şu şekilde sonuçlandı: 14-25, 25-22, 14-25, 23-25. Maç süresi toplamda 110 dakika sürdü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleşen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 yenerek, tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, yarı finalde 6 Eylül Cumartesi günü saat 11.30’da Japonya ile karşılaşacak. Bu başarı, Türkiye’nin voleyboldaki güçlü konumunu pekiştiriyor.

