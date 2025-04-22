Salon: Oaka Altion, Panathinaikos 87-83

MAÇIN DETAYLARI

Salonda gerçekleştirilen EuroLeague Çeyrek Final ilk maçında Panathinaikos, Anadolu Efes’i 87-83 ile mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maçın hakemleri Arturas Sukys, Mehdi Difallah ve Ilija Belosevic’ti. Maçta, Panathinaikos oyuncularından Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 13, Cedi Osman 11, Grant 3, Nunn 15, Gabriel 2, Hernangomez 20, Mitoglou 2 ve Ömer Yurtseven 14 sayı kaydetti. Anadolu Efes tarafında ise Larkin 17, Nwora 3, Bryant 14, Smits 3, Thompson 8, Dozier JR 8, Poirier 17, Ercan Osmani, Willis 11 ve Oturu 2 sayılık katkı sundu.

PERİYOT SONUÇLARI

İlk periyot sonunda Panathinaikos’un skoru 21-18 iken, devre arasında ise skor 40-48 olarak belirlendi. Üçüncü periyotta Panathinaikos, rakibinin 72-64 gerisinde kalmadan maçı tamamladı. Bu sonuçla, Panathinaikos yarı finale bir adım daha yaklaşmış oldu.

SERİNİN İLERLEYİŞİ

Ergin Ataman’ın teknik direktörlüğündeki Yunan ekibi, serinin ikinci karşılaşmasını 24 Nisan Perşembe günü TSİ 21.30’da OAKA Altion’da Anadolu Efes’in ev sahipliğinde oynayacak. Bu karşılaşma, serinin gidişatında belirleyici bir rol oynayabilir.