Salon: Servet Tazegül Hakemler: Alper Altuğ Köserlioğlu, Yener Yılmaz, Uğur Akyıldız. Anadolu Efes: 2-0 önde

MAÇIN DETAYLARI
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Alper Altuğ Köserlioğlu, Yener Yılmaz, Uğur Akyıldız
Mersin Spor takımında, Olaseni 14, Cobbs 10, Pineiro 2, Efianayi 5, Kartal Özmızrak, Cruz 27, Deniz Kılıçlı, Canberk Kuş 8 ve Manek 15 puan kaydetti. Anadolu Efes’te ise Larkin 9, Braynt 15, Rıdvan Öncel 8, Thompson 4, Dozier 17, Poirier 6, Doğuş Özdemiroğlu, Can Yıldızlı, Ercan Osmani 10, Oturu 9, Erkan Yılmaz ve Willis 6 sayıyla katkı sağladı.
1. PERİYOT: 18-25
DEVRE: 38-52
3. PERİYOT: 61-66
Cruz, Mersin Spor’da 5 faul ile oyundan çıkarıldı.
MAÇ SONUCU VE ÖNEMİ
Basketbol Erkekler Süper Ligi’nin Play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Mersin Spor Kulübü, Anadolu Efes’i ağırladı. Anadolu Efes, karşılaşmayı 84-81 kazanarak seride 2-0 öne geçti ve yarı finale adını yazdırdı.