MAÇIN DETAYLARI
Salon: SUNEL Arena
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Yohan Rosso (Fransa), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
La Laguna Tenerife: Huertas 18, Kramer 4, Fitipaldo 7, Doornekamp 4, Shermadini 11, Fernandez 2, Scrubb 11, Costa 12, Badji 4, Kostadinov, Abromaitis 7
Galatasaray: Palmer 15, Cummings 21, Göksenin Köksal 2, Young 8, Delgado 7, Buğrahan Tuncer 6, Izundu 21, Wallace 3, Blumbergs 2, Sadık Emir Kabaca 5
1. Periyot: 24-20
Devre: 43-40
3. Periyot: 55-64
GALATASARAY FİNALE YÜKSELDİ
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde İspanyol takımı La Laguna Tenerife’yi 90-80 yenerek finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, finalde AEK-Unicaja Malaga karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek. Maçın başında Galatasaray, Angel Delgado ile pota altında etkili olurken, Ispanyol takım Giorgi Shermadini’nin basketleriyle cevap verdi.
Marcelinho Huertas’ın kenardan oyuna dönüşüyle birlikte La Laguna Tenerife, üstünlüğü ele aldı. Huertas’ın 7. dakikada attığı orta mesafe basketiyle İspanyol temsilcisi 15-13 öne geçti. İlk çeyrek boyunca hata yapmayan La Laguna, 24-20’lik skorla periyodu önde tamamladı. İkinci periyotta, Thomas Scrubb’ın turnike basketiyle 11. dakikada 29-20’ye ulaşarak farkı artırdı. Ancak Galatasaray, James Palmer’ın dış atışıyla 18. dakikada 12-0’lık bir seri yakalayarak skoru 40-37’ye taşıdı. İspanyol ekip, ilk yarıyı 43-40 önde kapadı.
İKİNCİ YARIDA TEMPO ARTIRILDI
İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, James Palmer’ın 22. dakikada attığı üçlükle öne geçti: 43-45. Sarı-kırmızılılar, hücum etkinliğini sürdürüp Ebuka Izundu’nun smacıyla 26. dakikada 9-0’lık bir seri ile 49-61 yeniden öne geçti. Sert savunmasıyla rakibine şans tanımayan Galatasaray, Micheal Young’ın çeyreğin sonuna 10 saniye kala attığı üçlükle son periyoda 64-55’lik üstünlükle girdi.
Son çeyreğin başında Galatasaray, Will Cummings’in serbest atışından bulduğu basketle farkı açarak 60-78 durumuna geldi. Sarı-kırmızılı ekip, maçın sonuna kadar rakibinin yaklaşmasına izin vermeyerek 90-80 galip gelerek finale adını yazdırdı.
ATAMAN MAÇI YERİNDE İZLEDİ
Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman, La Laguna Tenerife ile Galatasaray arasında oynanan maçı yerinde takip etti. Ataman, karşılaşmayı oğlu Sarp Ataman ile birlikte sarı-kırmızılı kulübün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Natan ile izledi.