Haberler

Salon: Sunel Arena Hakemler: W. Liszka, B. Krejic, J. Anaya Aek: H. 6, B. 9, G. 10 Unicaja Malaga: D. 4, K. 5, B. 5

MAÇIN DETAYLARI

Salon: SUNEL Arena
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Boris Krejic (Slovakya), Julio Anaya (Panama)
AEK: Hubb 6, Bryce 9, Gray 10, Netzipoglou, Golden 19, Flionis, Kuzminskas 5, Kouzeloglou 2, Tucker 5, Hale 9, Skordilis
Unicaja Malaga: Diaz 4, Kalinoski 5, Barreiro 5, Osetkowski 14, Sima 3, Perez 10, Balcerowski, Taylor 7, Carter 5, Tillie, Kravish 8, Perry 10

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 20-23
Devre: 31-37
3. Periyot: 55-50

FİNAL İÇİN HAZIRLIK

İspanyol takım Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde Yunanistandan gelen AEK’i 71-65 yenerek finale adını yazdırdı. Unicaja Malaga, 11 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de şampiyonluk için Galatasaray ile karşılaşacak.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI PROGRAMI

AEK, aynı gün saat 17.00’de İspanyol temsilci La Laguna Tenerife ile üçüncülük mücadelesine çıkacak.

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