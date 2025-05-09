Salon: Sunel Arena Hakemler: W. Liszka, B. Krejic, J. Anaya Aek: H. 6, B. 9, G. 10 Unicaja Malaga: D. 4, K. 5, B. 5

MAÇIN DETAYLARI
Salon: SUNEL Arena
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Boris Krejic (Slovakya), Julio Anaya (Panama)
AEK: Hubb 6, Bryce 9, Gray 10, Netzipoglou, Golden 19, Flionis, Kuzminskas 5, Kouzeloglou 2, Tucker 5, Hale 9, Skordilis
Unicaja Malaga: Diaz 4, Kalinoski 5, Barreiro 5, Osetkowski 14, Sima 3, Perez 10, Balcerowski, Taylor 7, Carter 5, Tillie, Kravish 8, Perry 10
PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot: 20-23
Devre: 31-37
3. Periyot: 55-50
FİNAL İÇİN HAZIRLIK
İspanyol takım Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde Yunanistandan gelen AEK’i 71-65 yenerek finale adını yazdırdı. Unicaja Malaga, 11 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de şampiyonluk için Galatasaray ile karşılaşacak.
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI PROGRAMI
AEK, aynı gün saat 17.00’de İspanyol temsilci La Laguna Tenerife ile üçüncülük mücadelesine çıkacak.