GALATASARAY’IN FİNALDEKİ PERFORMANSI

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga’ya 83-67 mağlup olarak organizasyonun 2024-2025 sezonunu ikinci tamamladı. Maçın başlama anlarında hücum açısından kısır bir görüntü sergilendi. Sarı-kırmızılılar, 3. dakikada Palmer’ın turnikesiyle durumu 4-0 yaptı. Ancak, Unicaja Malaga 5. dakikada Perry’in pota altından bulduğu basketle 10-0’lık bir seri yakalayarak öne geçti: 4-10. İspanyol ekibi, Osetkowski’nin turnikeden bulduğu basketle 7. dakikada farkı 7’ye kadar çıkardı: 10-17. Bu sürede sert savunma yapan Unicaja, ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı.

İkinci periyot, Unicaja Malaga’nın basketleriyle başladı. Kalinoski, 12. dakikada üç sayılık bir isabetle farkı 11’e çıkardı: 13-24. Galatasaray, 17. dakikada Blumbergs’in smacı ile beraberliği yakaladı: 26-26. Ancak Unicaja Malaga, Perez’in pota altından bulduğu basketle soyunma odasına 37-31 avantajlı gitti.

İkinci yarıya başlarken, sarı-kırmızılılar karşılıklı basketlerle başladı. 24. dakikada Palmer’ın turnikesiyle farkı 3’e indirdi: 40-43. İspanyol temsilcisi, Taylor, Kravish ve Osetkowski ile hücumda etkili olmaya devam etti. 27. dakikada Kravish’in pota altından bulduğu basketle fark 9’a çıktı: 42-51. Galatasaray, bu noktada Wallace ile arka arkaya sayılar bulsa da, üçüncü çeyrek 56-49 Unicaja Malaga’nın üstünlüğü ile sona erdi.

Son çeyreğe hızlı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 31. dakikada Wallace’ın turnikesiyle farkı 5’e indirdi: 51-56. Ancak Unicaja Malaga, Kalinoski’nin 38. dakikada attığı üç sayılık basketle farkı 16’ya kadar çıkardı. Maç sonucunda İspanyol temsilcisi, karşılaşmadan 83-67 galip ayrılarak Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.