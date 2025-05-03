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Salon: Tofaş, Bahçeşehir Koleji Yendi

MAÇIN DETAYLARI VE TAKIMLAR

SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel

TOFAŞ:
Perez 2, Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 18, Pasecniks 9, Obrien 6, Reed 14, Berk Demir 5, Bankston 13, Özgür Cengiz, Demircan Demir

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ:
Smith 11, Massinburg 20, Furkan Haltalı 2, Cavanaugh 14, Bouteille 13, Şehmus Hazer 4, Simonovic 2, Ponitka 4, Odiase 10, Furkan Korkmaz 6

PERİYOT SONUÇLARI

1’İNCİ PERİYOT: 16-24
DEVRE: 39-44
3’ÜNCÜ PERİYOT: 63-62

MAÇIN SONUCU

Basketbol Süper Ligi’nin 28’inci haftasında TOFAŞ, sahasında karşılaştığı Bahçeşehir Koleji’ne 86-75 yenildi.

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