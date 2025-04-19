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Salon: Tofaş Spor Salonu. Bursaspor Yenildi: 68-89

SALON VE HAKEM DETAYLARI

Salonda Tofaş Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmanın hakemleri Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli ve Kerem Yılmaz olarak görev yaptı.

BURSASPOR VE BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL OYUNCULARI

Bursaspor’un oyuncu performansları sırasıyla Brown 15, de Julius 12, Grantham 8, Sharma 4, Berkay Candan 14, Ömer Utku Al, Michineau 10 ve Gavrilovic 5 sayıyla oynadı. Büyükçekmece Basketbol ise Rebic 7, Franke 8, Starks 15, Yesukan Onar 6, Sajus 15, Ata Kahraman 8, Emircan Koşut, Love 13 ve Bruinsma 17 sayıyla karşılaşmaya katkıda bulundu.

Maçta ilk periyot 15-23, devre 25-41 ve üçüncü periyot 47-58 şeklinde tamamlandı.

Sonuç olarak, Basketbol Süper Ligi’nin 26’ncı haftasında Bursaspor, evinde ağırladığı Büyükçekmece Basketbol’a 89-68 mağlup oldu.

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