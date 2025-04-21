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Şalpazarı’nda Uçurumda Araç Yuvarlandı

TRABZON’DA KAZA SONUCU İKİ CAN KAYBI

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde gerçekleşen korkunç bir kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü Güdün Mahalle Muhtarı Mustafa Diner ve yanındaki akrabası Mehmet Diner, hayatını kaybetti. Kazanın sabah saatlerinde meydana geldiği bildiriliyor.

ULAŞILAMAYAN GÖRÜŞ KOŞULLARI

Mustafa Diner’in kullandığı 61 HJ 730 plakalı hafif ticari araç, sisli bir yolda ilerlerken görüş mesafesinin azalması nedeniyle yol kenarındaki uçurumdan hızla yuvarlandı. Araç, yaklaşık 80 metre aşağıda bulunan ağaçlara çarparak durdu.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olayı kontrol ettiklerinde, sürücü Mustafa Diner ve akrabası Mehmet Diner’in hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Savcılığın yapacağı incelemenin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumu’na ulaştırıldı.

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