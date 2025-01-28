sam-altman-dan-deepseek-in-r1-modeline-yorum

İLK YORUM DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRDİ

Yapay zekâ teknolojisindeki yenilikleriyle tanınan ABD merkezli OpenAI’nin CEO’su Sam Altman, finans piyasalarında büyük etki yaratan Çin merkezli yapay zekâ girişimi DeepSeek ve yeni geliştirdiği R1 modeline dair ilk değerlendirmelerini paylaştı. Özellikle DeepSeek’in piyasaya sürmüş olduğu yapay zekâ asistanı, daha düşük maliyetli çiplerle daha az veri kullanarak sunduğu hizmetle dikkat çekiyor.

ERNİYETİMİ AŞAN MALİYETLER

Hangzhou merkezli DeepSeek’in kurucu ortağı Liang Wenfeng’in ana hissedarı olduğu şirket, özellikle Amerikalı rakiplerine göre daha az maliyetle hizmet sunmasıyla öne çıkıyor. DeepSeek, yeni geliştirdiği R1 modelinin, OpenAI’nin o1 modeline kıyasla kullanım açısından 20 ila 50 kat daha uygun maliyetli olduğunu duyurdu. Bu durum, yapay zekâ alanında rekabetin boyutlarını ve maliyet etkinliğini yeniden şekillendiriyor.

ALTAN’DAN GÜÇLÜ DEĞERLENDİRME

OpenAI CEO’su Sam Altman, DeepSeek’in R1 modelini “etkileyici” olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı: *”DeepSeek’in R1’i özellikle de fiyatına göre sunabildikleri açısından etkileyici bir model. Fakat biz, araştırma yol haritamızı uygulamaya devam etmekten heyecan duyuyoruz ve misyonumuzda başarılı olmak için bilgi işlem gücünün önemine her zamankinden daha fazla inanıyoruz.”* Altman’ın bu açıklamaları, yapay zekâ dünyasındaki rekabetin ve inovasyonun hız kazandığını gösteriyor.