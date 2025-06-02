Şam’da Aktiviteler, Filistinlilere Destek İstedi

SURİYE’DE FİLİSTİNLİLER İÇİN DAYANIŞMA GÖSTERİSİ

Suriye’nin başkenti Şam’da bir grup aktivist, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinlilere destek amacıyla bir araya geldi. Hicaz İstasyonu Meydanı’nda gerçekleştirilen eyleme katılan yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti ve hapisteki Filistinlilerin serbest bırakılmasını istedi. Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra “Zulüm hapishanelerindeki tüm tutuklulara özgürlük” ve “İsrail hapishanelerindeki Filistinli erkek ve kadın esirlere özgürlük” yazılı pankartlar taşıdı.

AİLELERİYLE DAYANIŞMA VURGUSU

Gösteriye katılan aktivist Vefa Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Tüm Filistinli kadın ve erkeklerle, İsrail işgali altındaki cezaevlerinde bulunan Filistinli esirlerle dayanışma içindeyiz” diyerek, eylemin amacını özetledi. Bu tür etkinliklerin, Filistin davasına olan bağlılığı artırdığına dikkat çekti.