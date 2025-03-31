Şam’da Binler Bayram Namazında Buluştu

SURİYE’DE BAYRAM COŞKUSU

Suriye’nin başkenti Şam’da binlerce insan, bayram namazı için toplandı. Esad rejiminin esaretinden kurtulan Suriyeliler, Ramazan Bayramı’nı büyük bir sevinçle kutluyor. Şam’da bulunan Kasiyun Dağı’nın güneybatısındaki Meçhul Asker Anıtı’nın çevresinde, farklı yaş gruplarından birçok Müslüman bir araya gelip bayram namazını kıldı.

Namaz sonrası yapılan bayram vaazında ise, geleneklerin ve Suriye halkının kazandığı zaferin önemi dile getirildi. Meydanda toplanan cemaat, namazın ardından şeker ve çikolata dağıtarak birbirleriyle bayramlaştı. Onlarca güvenlik gücü ve askerin, halkın güvenliğini sağladığı gözlemlenirken, insanlar bu özel günü rahat bir ortamda geçirdi.

İLK KEZ HAZIRLIKLARLA BAYRAM NAMAZI

Bayram namazını kılan 37 yaşındaki Ali Türkmen, tarihin önemli bir anını paylaştı. Daha önce namaz kılarken korku hissettiğini söyleyen Türkmen, “Esad’ın devrilmesinin ardından bu meydanda ilk kez namaz kılıyorum” dedi. Şam Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Abdülmecid Yusfuan da bu meydanda ilk kez bayram namazı kılmanın mutluluğunu yaşadığını, verilen vaazın etkileyici olduğunu belirtti. Yusfuan, “Bugün üç şeyi kutluyoruz, bayram, özgürlük ve halkın takdirini kazanan yeni bir hükümetin kuruluşu” şeklinde konuştu.