Şam’da Gazze Ablukasını Protesto Ettiler

SURİYE’DE GAZZE İÇİN PROTESTO EYLEMİ

Suriye’nin başkenti Şam’da bir grup aktivist, Mısır Konsolosluğu önünde Gazze’ye uygulanan ablukayı ve Refah Sınır Kapısı’nın kapalı tutulmasını protesto etti. Etkinlik sırasında, “Gazze aç kalmasın, geçişi açın”, “Gazze’yi yalnız bırakan hükümetlere yazıklar olsun” ve “Refah geçişinin açılmasını talep ediyoruz” yazılı pankartlar taşındı.

Göstericiler, Gazze’de gazetecilerin hedef alınmasını kınayarak, Arap hükümetlerine ablukanın kaldırılması için adım atma çağrısı yaptı. Katılımcılar, İsrail ürünlerine karşı boykotun devam etmesi gerektiğini vurgularken, etkinlik boyunca Filistin halkına destek mesajları verildi. Protestolara katılan Fatıma Mardın, “Biz Suriyeliler olarak Mısır Konsolosluğu önünde toplandık. Amacımız, Mısır hükümetinin Refah Kapısı’nı açarak yardımların Gazze’ye ulaşmasına izin vermesini talep etmek.” dedi.

MISIR’LA KARDESLİK VURGUSU

Göstericilerden Muaz ise “Mısır ile biz kardeşiz. Bu kapının açılmasını Batılı ülkelerden değil, kardeşimiz Mısırlılardan talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.