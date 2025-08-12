Haberler

Şam’da Gazze Ablukasını Protesto Ettiler

SURİYE’DE GAZZE İÇİN PROTESTO EYLEMİ

Suriye’nin başkenti Şam’da bir grup aktivist, Mısır Konsolosluğu önünde Gazze’ye uygulanan ablukayı ve Refah Sınır Kapısı’nın kapalı tutulmasını protesto etti. Etkinlik sırasında, “Gazze aç kalmasın, geçişi açın”, “Gazze’yi yalnız bırakan hükümetlere yazıklar olsun” ve “Refah geçişinin açılmasını talep ediyoruz” yazılı pankartlar taşındı.

Göstericiler, Gazze’de gazetecilerin hedef alınmasını kınayarak, Arap hükümetlerine ablukanın kaldırılması için adım atma çağrısı yaptı. Katılımcılar, İsrail ürünlerine karşı boykotun devam etmesi gerektiğini vurgularken, etkinlik boyunca Filistin halkına destek mesajları verildi. Protestolara katılan Fatıma Mardın, “Biz Suriyeliler olarak Mısır Konsolosluğu önünde toplandık. Amacımız, Mısır hükümetinin Refah Kapısı’nı açarak yardımların Gazze’ye ulaşmasına izin vermesini talep etmek.” dedi.

MISIR’LA KARDESLİK VURGUSU

Göstericilerden Muaz ise “Mısır ile biz kardeşiz. Bu kapının açılmasını Batılı ülkelerden değil, kardeşimiz Mısırlılardan talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Durdurulan Otobüste Tütün Yakalandı

Erzincan'da bir otobüste gerçekleştirilen denetimde, 440 paket makaron ve 40 paket kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Haberler

Yerköy İle Çiçekdağı Arasında Kayıp Bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaybolan Hayrettin Ersoy'un cesedi, Yozgat'taki ormanlık alanda bulundu. Ersoy, 9 Ağustos'tan bu yana kayıptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.