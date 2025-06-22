Şam’da Kilisede Patlama Meydana Geldi

ŞAM’DA KİLİSEDE PATLAMA OLDU

Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan Dweila Mahallesi’ndeki Mar Elias Kilisesi’nde bir patlama gerçekleşti. Patlama sonucu kilisede önemli hasar oluştuğu ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından bir soruşturma süreci başlatıldığı belirtiliyor.

OLAYIN DETAYLARI ARAŞTIRILIYOR

Patlamanın sebebi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor, ancak yetkililer olayla alakalı tüm detayları aydınlatmak için çalışmalara hızla devam ediyor. Şam’daki bu olay, bölgede güvenlik kaygılarını artıran bir durum olarak değerlendiriliyor.