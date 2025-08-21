Şam’da Kimyasal Saldırıya Anma Yürüyüşü

SURİYE’DE ANMA YÜRÜYÜŞÜ

Suriye’nin başkenti Şam’ın Doğu Guta bölgesinde yaşayan birçok kişi, kimyasal saldırıların yıl dönümünde hayatını kaybedenlerin anısına bir yürüyüş düzenledi. Gabun ile Zemelka bölgeleri arasında gerçekleştirilen anma yürüyüşüne yaklaşık 200 kişi katıldı. Katılımcılar, kimyasal saldırılara dikkat çeken yazıların yer aldığı sarı tişörtler giydi. Göstericiler, kimyasal saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını yanlarında taşıdı ve “Şehitlerimizin çığlıkları kalbimizde yankılanıyor” yazılı büyük bir pankart açtılar. Anma etkinliği sırasında, kimyasal saldırının gerçekleştiği bölgede hayatını kaybedenlerin resimleri duvarlara asıldı, bu durum birçok kişi için duygusal anlar yaşattı.

MAĞDURLARDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Kimyasal saldırının mağdurlarından biri olan Gutalı Afra Yasin, AA muhabirine yürüyüşün nedenini açıkladı: “Bugün kimyasal saldırının yıl dönümünde adaletin sağlanması ve kadın ile çocukları öldürenlerden hesap sorulmasını talep etmek için buradayız. Ölen insanların hiçbir suçu yoktu, sarin gazı denilen kimyasal saldırıya maruz kaldılar. Bu saldırıda çok sayıda masum insan hayatını kaybetti.” diyen Yasin, üzerinde giydiği sarı giysinin sarin gazını ve kimyasal saldırıyı temsil ettiğini belirtti. Adalet arayışlarını sürdürdüklerine dikkat çeken Yasin, “Adaletin sağlandığını ölmeden önce görmek istiyoruz. Harabeye dönen bu alanda çok sayıda sevdiğimizi kaybettik. Anılarımız yok oldu. Her yer yıkıldı.” ifadelerini kullandı. Yasin, “Bu katliamdan sonra Esed rejimi, taşı, ağacı, insanı göç ettirdi. Bu bölgeler yeniden imar edilecek ama kaybettiklerimizi kim geri getirecek.” diye konuştu.

GEÇMİŞTEKİ KATLİAM VAHŞETİ

Doğu Guta katliamı, Devrik Beşşar Esed rejimi tarafından 21 Ağustos 2013’te başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinde gerçekleştirilen kimyasal silah kullanımı ile gerçekleşti. Bu saldırı sonucunda 1400’den fazla sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda kadın ve çocuk da zehirli gazdan etkilendi. Doğu Guta, 2018’de Esed rejiminin en yoğun ablukayı uyguladığı ve neredeyse tüm silahları kullandığı bir bölge haline gelmişti. Bölgede muhalifler, Esed rejimi ve Rusya ile yaptıkları zorunlu anlaşma sonucu Nisan 2018’de Doğu Guta’yı boşaltmak zorunda kalmıştı. Suriye İnsan Hakları Ağı’nın raporuna göre, Esed rejimi, Suriye’de iç savaşın patlak vermesinin ardından muhaliflerin kontrolündeki bölgelere 217 kez kimyasal silah ile saldırıda bulundu.