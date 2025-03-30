Şam’da Yeni Kabine Yemin Töreni Düzenlendi

YEMİN TÖRENİ DÜZENLENDİ

Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan halk sarayında, 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için bir yemin töreni gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Şara, “Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür” dedi.

VİZYON PLANI AÇIKLANDI

Şara, hükümetin hedeflerini şöyle sıraladı: “Devletin kurumlarını yeniden inşa edecek, tüm süreçlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alacağız. Uzun yıllardır halkımızın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edeceğiz. İnsan haklarını ve temel özgürlükleri koruyacak ve bunları daha da güçlendireceğiz. Gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunabilmek için eğitim ve sağlık sistemimizi geliştireceğiz.” Ayrıca, “Birlikte çalışarak, vatanımızı kalkındıracağız ve hiçbir şekilde yolsuzluğun kurumlarımıza sızmasına izin vermeyeceğiz. Adalet, her şeyin temelidir ve bu değer, aldığımız her kararı yönlendirecek bir pusula olacaktır” şeklinde ekledi.

HÜKÜMETİN HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanı Şara, “Bu hükümetle değişim ve kalkınma yolunda kararlıyız. Halkımızın güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacağız.” ifadesi ile hedeflerini belirtti. Yeni kabinede, çeşitli bakanlıkları üstlenen isimler şunlardır: Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, İçişleri Bakanı Enes Hattab, Adalet Bakanı Mahzar el Veys, Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi, Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Enerji Bakanı Muhammed Beşir, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali, Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani, Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Tarım Bakanı Emced Bedr, Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak, Kültür Bakanı Muhammed Salih, Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd, Turizm Bakanı Mazen Salihani, İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf, Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ve Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa.

TOPLUMSAL TEMSİL

Kabinede, Hristiyan toplumunda tanınan isimlerden Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Dürzi nüfusun yoğunlukla yaşadığı Suveyda’dan Tarım Bakanı Emced Bedr, Afrin bölgesinden Eğitim Bakanı Terko ile Alevi nüfus ağırlıklı Lazkiye bölgesinden 2006-2011 yılları arasında da Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Yarub Bedir, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimler oldu. Ayrıca, İstihbarat Başkanı Enes Hattab’ın İçişleri Bakanı görevini devraldığı, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarında aynı isimlerin görevlerine devam ettiği göze çarpıyor.