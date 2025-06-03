Şam Menkul Kıymetler Borsası Yeniden Açıldı

ŞAM MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDAN YENİ BAŞLANGIÇ

Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Şam Menkul Kıymetler Borsası’nda işlemler, 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla, 6 aydan fazla bir sürenin ardından yeniden başlamış durumda. Bu gelişme, savaş tarafından zarar gören ülke ekonomisine güveni yeniden sağlama ve yabancı yatırımları çekme çabaları doğrultusunda gerçekleşiyor.

GEÇİCİ HÜKÜMETİN ADIMLARI

Yeni geçici hükümet, piyasayı canlandırmak ve ekonomik istikrarı sağlamak için önemli adımlar atıyor. Bu çabalar, Suriye’nin yeniden inşası ve kalkınması açısından kritik bir öneme sahip. Şam Menkul Kıymetler Borsası’ndaki işlemlerin yeniden başlaması, mali piyasaların normalleşmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.