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Şam Menkul Kıymetler Borsası Yeniden Açıldı

DÜZENLİ İŞLEM BAŞLADI

Suriye’nin başkenti Şam’daki Şam Menkul Kıymetler Borsası’nda, 2 Haziran 2025 tarihinde işlemler yeniden başladı. Bu durum, Suriye’nin yeni geçici hükümetinin savaş nedeniyle zarar gören ekonomiye güveni tazeleme ve yabancı yatırımları çekme çabalarına ışık tutuyor.

EKONOMİK CANLANMA ÇABALARI

İşlem ekranının fotoğrafını çeken bir kişinin paylaştığı bilgiler doğrultusunda, Şam Menkul Kıymetler Borsası’nda işlemler, 6 aydan fazla bir aranın ardından tekrar yapılıyor. Bu adım, ekonomik canlanma amacı güden hükümet için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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