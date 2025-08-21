Saman Yüklü TIR, Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

ŞANLIURFA’DA YANGIN

Şanlıurfa’da seyir halindeyken alev alan saman yüklü TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre tek yönlü sağlandı. Olay, gece saatlerinde, Şanlıurfa-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun 3’üncü kilometresinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz tespit edilmeyen 63 K 3679 plakalı saman yüklü TIR’ın dorsesinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YARDIM TALEBİ VE MÜDAHALE

Kısa sürede duman ve alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip çevredeki sürücülerden yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yanan TIR’a 12 personel ve 4 araçla müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra TIR’ın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.