Haberler

Samandağ’da Akıntıya Kapılan Emre Yine Yaşamını Yitirdi

Olayın Meydana Gelişi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde, Çevlik sahilinde denize giren Alahattin Güler (19) ve kuzeni Emre Güler’in (12) yaşadığı talihsiz olayda, ikili rip akıntısına kapılarak açığa sürüklendi. Durumu fark eden cankurtaran ekibi, hemen suya dalarak gençleri kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma Çalışmaları

Cankurtaran ekipleri, çırpınarak yardım isteyen Emre ve Alahattin Güler’i hızla sahile çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, iki kuzeni hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Emre Güler hayatını kaybetti. Durumu iyi olan Alahattin Güler ise boğulma tehlikesi geçirmesi nedeniyle tedavi altına alındı.

Soruşturma Süreci

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Kumsalda yaşanan bu üzücü olay, deniz güvenliği hakkında önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Malatya’da İki Aile Arasında Kavga

Battalgazi'de husumetli iki aile arasında meydana gelen kavgada 3 kişi silah ve bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haberler

Msu Kara Astsubay Töreni 19 Mayıs

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni, 19 Mayıs 100. Yıl tören alanında önemli katılımcılarla gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.