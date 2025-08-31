Samandağ’da Akıntıya Kapılan Emre Yine Yaşamını Yitirdi

Olayın Meydana Gelişi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde, Çevlik sahilinde denize giren Alahattin Güler (19) ve kuzeni Emre Güler’in (12) yaşadığı talihsiz olayda, ikili rip akıntısına kapılarak açığa sürüklendi. Durumu fark eden cankurtaran ekibi, hemen suya dalarak gençleri kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma Çalışmaları

Cankurtaran ekipleri, çırpınarak yardım isteyen Emre ve Alahattin Güler’i hızla sahile çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, iki kuzeni hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Emre Güler hayatını kaybetti. Durumu iyi olan Alahattin Güler ise boğulma tehlikesi geçirmesi nedeniyle tedavi altına alındı.

Soruşturma Süreci

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Kumsalda yaşanan bu üzücü olay, deniz güvenliği hakkında önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor.