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Samandağ’da Araç, Motosikletlere Çarptı

KAZA ANINDA YARALANANLAR

HATAY’ın Samandağ ilçesinde, bir otomobilin karşı şeritten gelen iki motosiklete çarpması sonucu toplam dört kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, ilçe merkezine bağlı Tekebaşı Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşti. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, iddialara göre şerit ihlali yaparak karşıdan gelen iki motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet üzerindeki dört kişi yola savruldu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, aracı bırakıp bölgeden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan dört kişiye müdahale ederek ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma, otobanda meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor ve kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçti.

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