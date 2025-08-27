Samandağ’da Asansörde Mahsur Kaldılar

OLAYIN GERÇEĞİ

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşanan olay, bir apartmanın asansöründe mahsur kalan yaşlı kadın ve çocuğun kurtarılmasıyla sonuçlandı. Kapısıyu Mahallesi’ndeki bir dairede yaşayan yaşlı kadın ve çocuk, asansörden indikleri esnada arıza ile karşılaştı ve asansörde mahsur kaldılar.

CIVARDAN YARDIM ÇAĞRISI

Asansörde kalan kadının ve çocuğun çığlıklarını duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri geldi.

KURTARMA MÜDAHALESİ

İtfaiye ekipleri, hızlı bir müdahaleyle yaşlı kadın ve çocuğu asansörden kurtarmayı başardı. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği muayenede, her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.