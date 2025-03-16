Samandağ’da Çıkan Yangın Kontrol Altında

YANGIN SAMANDAĞ’DA KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay’ın Samandağ ilçesinde yer alan kamışlık alanda çıkan bir yangın, hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangın, Samandağ ilçesinin Yenimahalle bölgesindeki kamışlık alanda meydana geldi.
İTFAİYE EKİPLERİ HIZLI MÜDAHALEDE BULUNDU
Yangın, yapılan ihbarın ardından bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle, yangının ağaçlık alana sıçraması engellendi. Ancak yangın sonucunda kamışlık alanın zarar gördüğü belirtildi.