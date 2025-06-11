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Samandağ’da Drift Yapan Sürücü Ceza Aldı

TRAFİK GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATILDI

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan bir sürücüye 48 bin 559 lira ceza kesildi. Tomruksuyu Mahallesi’nde jandarma ekipleri, bir pikabın drift yaptığını tespit etti.

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Kamera kayıtları sayesinde pikabın plakası belirlendi ve sürücü C.T’nin kimliği tespit edildi. C.T, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve drift yapmak suçlarından toplamda 48 bin 559 lira ceza aldı. Bu durum, trafik kurallarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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