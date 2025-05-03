Samandağ’da Kadın Emeği Pazarı Açıldı

PAZAR AÇILIŞI VE ETKİNLİKLER

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kadın emeği pazarı faaliyete geçti. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği ve Samandağ Belediyesi’nin işbirliğiyle Deniz Mahallesi’ndeki Hz. Hızır Parkı’nda, Hıdırellez etkinlikleri çerçevesinde bir organizasyon düzenlendi. Etkinlik içerisinde yer alan kadın emeği pazarının açılışı gerçekleştirildi.

BAŞKANIN AÇIKLAMALARI

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, etkinlikte yaptığı konuşmada, pazarın 4 gün boyunca açık kalacağını duyurdu. Bu pazar, yerel kadınların ürettiği çeşitli yöresel ürünleri sergilemesi ve satışa sunması açısından önemli bir platform oluşturuyor.