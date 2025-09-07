Haberler

Samandağ’da Kavga, Polis Müdahale Etti

POLİS MÜDAHALESİ İLE KAVGA SONA ERDİ

Samandağ ilçesinde, sahil kesiminde iki grup arasında meydana gelen kargaşa, polisi devreye soktu. Saat 18.30 civarlarında yaşanan olayda, gruplar arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden bir tartışma patlak verdi.

GÖZALTILAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Kısa sürede büyüyen kavga, araya girenlerin çabalarına rağmen kontrolden çıkınca polis olay yerine intikal etti. Ekipler, grupları ayırmak amacıyla havaya uyarı ateşi açtı. Yapılan müdahale sonrası arbede sona ererken, çok sayıda kişi olay yerine gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Golf Aracı Yolda Devrildi, Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde golf aracıyla anayola çıkan bir sürücü, kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi ve hastaneye sevk edildi.
Haberler

Ay Tutulması, Güneş, Dünya, Ay’ın Hizalanmasıdır

Ay tutulması, Dünya'nın güneş ile ay arasında yer alması sonucunda ayın gölgesinin düşmesiyle meydana gelir. Bu doğal olgu, tarih boyunca büyük bir ilgi uyandırmıştır.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.