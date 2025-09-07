Samandağ’da Kavga, Polis Müdahale Etti

POLİS MÜDAHALESİ İLE KAVGA SONA ERDİ

Samandağ ilçesinde, sahil kesiminde iki grup arasında meydana gelen kargaşa, polisi devreye soktu. Saat 18.30 civarlarında yaşanan olayda, gruplar arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden bir tartışma patlak verdi.

GÖZALTILAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Kısa sürede büyüyen kavga, araya girenlerin çabalarına rağmen kontrolden çıkınca polis olay yerine intikal etti. Ekipler, grupları ayırmak amacıyla havaya uyarı ateşi açtı. Yapılan müdahale sonrası arbede sona ererken, çok sayıda kişi olay yerine gözaltına alındı.