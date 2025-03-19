Samandağ’da Kayıp Genç Ölü Bulundu

MERTCAN GÜVERCİN’İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kaybolan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin’in av tüfeğiyle 3 el ateş edilerek hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışmalar neticesinde 6 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Bu şahısların, öldürülen gence ait cep telefonundan aileye mesaj göndererek yanlış yönlendirme yapmaya çalıştığı anlaşıldı. Mertcan Güvercin’in durumundan endişe duyan ailesi, jandarmaya başvurdu ve kayıp olan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 16 Mart’ta Güvercin’in cansız bedeni, Mızraklı Mahallesi’nde dağlık bir alanda bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ve bu inceleme sonrasında, tüfeğiyle bölgeden uzaklaşan bir şüpheli tespit etti. Bu kişiyle bağlantılı 5 başka şüpheli daha gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerden biri olan A.D.’nin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Güvercin’in olayda 3 el ateş edilerek vurulduğu ve şahıslar tarafından aracının çalınmaya çalışıldığı bilgisi elde edildi. Ayrıca, Mertcan Güvercin’in cep telefonundan aileye sahte mesajlar gönderildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli şahsın gün içinde adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

Mertcan Güvercin’in ailesi, trajik bir olayla yüzleşmek zorunda kaldı. Oğlunun cansız bedenini bulan baba Gökhan Güvercin, “Katil bizimle sürekli iletişimdeydi. Oğlum kayıptı, belki döner diye bekledik” diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi. Güvercin, olayın arka planına dair bilgileri paylaştı: “Oğlumun arkadaşları onu çağırmış. ‘Gel oturup bir şey yapalım’ demişler. Oğlum da gitmiş, arkasından tüfekle vurmuş. Gece uyuyamıyorum. Sadece cezasını çekmesini istiyorum.” ifadeleriyle olaya dair duyduğu derin üzüntüyü aktardı.

Cevaplanması gereken birçok soru mevcutken, olayın nasıl geliştiği ve faillerinin ceza alıp almayacağı merak konusu. Acılı ailenin yaşadığı bu trajedi, çevresindekilerde derin bir etki bırakıyor.