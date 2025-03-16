Samandağ’da Kayıp Genç Ölü Bulundu

KAYIP GENÇ BULUNDU

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki bir gencin cansız bedeni tespit edildi. Olay, Mızraklı Mahallesi’nde, dağlık bir alanda gerçekleşti. 23 yaşındaki Mertcan Güvercin, mahallede yaşayan bir genç olarak kendisinden haber alınmaması üzerine yapılan aramalarda bulundu.

CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Gencin cenazesi, gerekli işlemler için cenaze aracıyla Hatay Adli Tıp Kurumu Morgu’na taşındı. Jandarma ekipleri, bu üzücü olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.