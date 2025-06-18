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Samandağ’da Minibüs Devrildi, 4 Yaralı

MINİBÜS DEVRİLDİ, YARALILAR VAR

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte, şantiye alanına giren minibüs devrildi.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Devrilen minibüsün içerisinde bulunan 4 kişi yaralanarak sağlık durumu açısından tehlike yaşadı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesiyle olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi.

YARALILAR KURTARILDI

Kısa süre içinde bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, minibüsün içinde sıkışan yaralıları güvenli bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek, hastaneye kaldırılmak üzere sevk etti.

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