Samandağ’da Molotofkokteyli Atanlar Serbest

OLAYIN DETAYLARI

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yapılan şantiye çalışması esnasında iş makinesine molotofkokteyli atan şüpheli Naim S. ve kardeşi Nazım S. hakkında gelişmeler yaşandı. Hıdırbey Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen “3. Etap Şantiye Çalışması” sırasında, halkın ekiplerin çalışmasına gösterdiği tepki nedeniyle Naim S, jandarma personeli ve işçilerin yer aldığı bir iş makinesine molotofkokteyli atmıştı. Bu olayın hemen ardından kardeşi Nazım S. de gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ VE SERBEST BIRAKILMA

Jandarma tarafından gözaltına alınan iki zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmelerde, Nazım S. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. Naim S. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Olayın gerçekleştiği bölgede, şantiye çalışmaları sırasında toplanan yaklaşık 20 kişilik bir grup ekiplerin faaliyetlerine karşı çıkmıştı. Bu grup, ekiplere yönelik gösterdiği tepkiyle dikkat çekmişti.