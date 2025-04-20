Samandağ’da Paskalya Bayramı Kutlandı

PASKALYA BAYRAMI COŞGUSU

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Hristiyan toplumu, Paskalya Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan ve Hazreti İsa’nın diriliş günü olarak anılan Paskalya Bayramı dolayısıyla, Cemal Gürsel Mahallesi’nde yer alan Azize Tekla Kilisesi’nde bir ayin gerçekleştirildi. Kilise papazı Abdullah Yumurta’nın yönetimindeki ayinde, kilise korosu ilahiler söyledi ve dualar eşliğinde mumlar yakıldı.

AYİNDE RENKLİ ETKİNLİKLER

Ayin sonunda düzenlenen havai fişek gösterileri, kutlama atmosferini daha da renklendirdi. Ayrıca, bayramın geleneği olarak vatandaşlar boyalı yumurtaları tokuşturup, birbirlerinin bayramlarını kutladı. Kutlamalara katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, vatandaşlarla birlikte bayramı paylaşarak, coşkuya katıldılar.