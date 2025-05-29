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Samandağ’daki Ses, F-16 Patlaması

YÜKSEK SESİN NEDENİ ARAŞTIRILDI

Samandağ Kaymakamlığı, ilçede gün yüzüne çıkan yüksek sesin F-16 eğitimleri esnasında meydana gelen sonik patlamadan kaynaklandığını duyurdu. Hatay’ın Samandağ ilçesinde duyulan bu yüksek ses, sakinlerde paniğe yol açtı. Olayla ilgili resmi açıklamalar geldi.

SESİN KAYNAĞI BELİRLENDİ

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Samandağ-Arsuz bölgesinde patlama sesi geldiği yönünde sayısız ihbar alındı. Yapılan incelemelerde, Hava Kuvvetleri’nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları sırasında bu yüksek sesin sonik patlamadan oluştuğu belirlendi. Vatandaşlarımızdan asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur.” ifadeleri yer aldı.

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