Samanköy’de Çocuklara Bayram Coşkusu Yaşatıldı

ETKİNLİK DUYGU DOLU ANLAR YARATTI

MAGİNDER ve Yeşilyurt Kaymakamlığı, Samanköy Konteyner Kent’te gerçekleştirilen etkinlikte çocukları bayram coşkusuyla bir araya getirdi. Animasyon ekibiyle desteklenen etkinlikte, çocuklar eğlenceli anlar yaşadı ve bayram hediyeleri ile oyuncaklar dağıtıldı. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) ve Yeşilyurt Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı kapsamında Samanköy Konteyner Kent’teki çocuklara yönelik özel bir program düzenledi. Bu programda çocuklar, büyük bir keyifle eğlendi ve hediyelerini aldı.

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZİN TEMELİ

MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, etkinlikle ilgili görüşlerini paylaştı. Bayramların birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirten Karademir, “Çocuklarımız, geleceğe umutla bakmamızın en kıymetli sebebi. Onların yüzündeki gülümseme, bizler için en büyük bayram hediyesi” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu etkinliğin konteyner kentte geçirdikleri son bayram olduğunu dile getirerek, “Bir sonraki bayramda her vatandaşımızın kendi evinde huzurla bayram sabahına uyanmasını temenni ediyoruz” dedi.

ETKİNLİĞİN ANLAMINA VURGU YAPILDI

Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, düzenlenen etkinliğin önemini vurguladı ve MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ile ekibine bu anlamlı organizasyon için teşekkür etti. Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneğini teşkil ediyor ve çocukların bayram sevincini artırma amacı taşıyor.