Samara Weaving, Tehlikeli Rolüyle Dikkat Çekti

SAMARA WEAVING’İN ŞIK GÖRÜNTÜSÜ

Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, ABD’nin California eyaletinde gerçekleştirilen “Eenie Meanie” filminin özel gösteriminde dikkat çekici kıyafetiyle öne çıktı. Santa Monica’daki Aero Theatre’da düzenlenen galada, 33 yaşındaki Samara, sıra dışı tasarımıyla ilgi çeken bir mini etek giydi. Wiederhoeft markasına ait olan ve 2.352 dolara (yaklaşık 77 bin TL) satılan eteğin jartiyer stili detayları beğeni topladı. Eteğin ucundaki siyah fiyonklar ise görünümü tamamlıyordu.

ETEK VE KORSAJ UYUMU

Weaving, mini eteğini yine Wiederhoeft imzalı 6.297 dolarlık (yaklaşık 206 bin TL) korsaj üstle kombine etti. Siyah çorap ve topuklu ayakkabılarla şıklığını artıran Samara, Cartier imzalı 40 bin dolarlık ikinci el yüzüğüyle de stilini tamamladı.

YENİ FİLMİ VE ROLÜ

Samara Weaving, “Eenie Meanie” filminde tehlikeli eski sevgilisinden kurtulmaya çalışan bir kaçış şoförünü canlandırıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda, uzun metraj kariyerine başlayan Shawn Simmons oturuyor. Ayrıca kadroda Karl Glusman, Jermaine Fowler, Marshawn Lynch, Randall Park, Steve Zahn ve Andy Garcia gibi isimler yer alıyor. Adelaide doğumlu oyuncu, daha önce “Ready or Not”, “Scream VI”, “The Babysitter” ve “Azrael” filmlerindeki rolleriyle “çığlık kraliçesi” olarak biliniyor. Bu yıl kara mizah türündeki “Borderline” filminin tanıtımlarıyla yeniden gündeme geldi.

MARGOT ROBBIE İLE DOSTLUĞU

Samara Weaving, sık sık hemşehrisi Margot Robbie ile karıştırılıyor. Ancak geçen yıl verdiği bir röportajda ikilinin çok yakın arkadaş olduğunu belirtti: “Beş-altı yıl önce tanıştık, çok iyi anlaşıyoruz. Eşlerimiz de çok iyi dost. Los Angeles’ta Avustralyalı kadınlardan oluşan güzel bir arkadaş grubum var. Birlikte vakit geçirmek bizim için çok önemli, çünkü şehir bazen çok yorucu olabiliyor.”