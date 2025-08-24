Samed Gümüş, Dünya Şampiyonası Hedefliyor

AVRUPA ŞAMPİYONUNDAN HEDEF DÜNYA ALTIN MADALYASI

Avrupa şampiyonu boksör Samet Gümüş, 2025 Dünya Boks Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönmeyi arzuluyor. 24 yaşındaki Samet, Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanmasının ardından, eylül ayında Liverpool’da gerçekleşecek dünya şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi’nde yoğun bir şekilde antrenman yapan Samet, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için azimle çalışıyor.

DÜNYA ŞAMPİYONASI HEDEFİ

Samet Gümüş, AA muhabirine verdiği röportajda, 50 kilogramda ringe çıktığını ve Dünya Şampiyonası’na yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarını belirtti. “Avrupa şampiyonuyum. Şu anda hedefimiz dünya şampiyonası” diyen Samet, “Çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. 5 Eylül’de 2025 Dünya Boks Şampiyonası başlıyor. İnşallah dünya şampiyonluğu madalyamı alıp Türkiye’mize armağan edeceğim” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE’DE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETMEK

Samet, uzun bir kamp süreci geçirdiklerini vurgulayarak yaklaşık 5 aydır antrenmanlarına devam ettiklerini aktardı. “İstanbul’da bir kampımız daha olacak. Ondan sonra inşallah İngiltere’ye yolculuğumuz başlıyor. İngiltere’de de en iyi şekilde Türkiye’mizi temsil edip altın madalyayı getireceğiz” dedi. Takım olarak oldukça hazır olduklarına dikkat çeken Samet, hocalarının da kendileriyle yakından ilgilendiğini belirtti. “Odaklandık, inşallah madalya için çabalayacağız” şeklinde konuştu.

MÜCADELE AZMİ VE DESTEKÇİLERİ

Samet Gümüş, sonuna kadar mücadele edeceğini ifade ederek, “Bizi destekleyenler de bize inanıyor. İnşallah onların inancını boşa çıkartmayız” diye ekledi. Uzun süredir bu yolda mücadele verdiklerini vurgulayan Samet, “Biz inanıyoruz. Bizi destekleyenlerin inancını da boşa çıkarmayacağız” sözleriyle destekçilerinin güvenini boşa çıkarmayacaklarını belirtti.