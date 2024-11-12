Samet Akaydin, Mourinho’yu Gururlandırdı!

SAMET AKAYDIN’IN GÖREVİNE DAMGA VURDU

Gözden çıkarıldığı düşünülen milli futbolcu Samet Akaydin, bu sezon ilk kez 11’de görev yaptığı Sivas maçında dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, 30 yaşındaki futbolcuyu bu yıl ilk kez sahaya sürmesi, Samet’in milli takım hayali için kendini her zaman hazır tutmasının bir sonucu oldu. Montella’nın Fenerbahçe’de oynamadığı dönemlerde de Samet’e olan inancını sürdürmesi, ona büyük bir motivasyon sağladı.

SERT ELEŞTİRİLERE RAĞMEN SAHADA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Sosyal medyada acımasızca eleştirilen Samet, bu süreçte kulaklarını her şeye tıkayarak çalışmalarını sürdürdü. Son Trabzonspor maçında bir gol sevinci yaşamadığı için sert eleştirilere maruz kalan futbolcu, arkadaşlarıyla birlikte gol sevincini paylaştıktan sonra haksız ithamlardan kurtuldu. Bu şekilde sahada verdiği güçlü yanıt, uzun lig maratonunda Mourinho’nun elini güçlendiriyor.

MOURINHO’DAN MORAL VERİCİ SÖZLER

Hafta başında Mourinho’nun “Sivasspor maçında sen oynayacaksın” demesi, Samet’in o maç için mental olarak kendisini hazırlamasına yardımcı oldu. Aldığı bu şansı iyi değerlendiren futbolcu, güzel futbolu ve attığı golle oldukça başarılı bir performans sergiledi. Maçta her şeyi olumluya dönüştürebilmeyi başaran Samet, hem kendisinin hem de takımının morale ihtiyacı olduğu bir dönemde sahada varlık gösterdi.