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Samet Akaydın Nişanlandı, Altay Bayındır Güldürdü

ÇAYKUR RİZE SPORLU FUTBOLCUDAN EVLİLİK ADIMI

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor’un futbolcusu Samet Akaydın, evlilik yolunda önemli bir adım attı. Deneyimli sporcu, “Gönül Dağı” dizisiyle tanınan Hazal Çağlar ile nişanlandı. Gerçekleşen nişan törenine hem spor dünyasından hem de sanat camiasından birçok önemli isim katılım sağladı.

Eski takım arkadaşı Samet Akaydın’ın mutluluğunu paylaşan Altay Bayındır, törende dikkat çekici hareketleriyle öne çıktı. Nişan töreninde makas kesmediği bir anda sahneye çıkan Bayındır, cebinden çıkardığı bir deste parayı dağıtarak eğlenceli anlara imza attı. Salondakilere son olarak 200 lirayı göstererek “Taksi parası” demesiyle birlikte kahkahalar yükseldi.

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