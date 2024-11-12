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Samet Akaydin Yeni Sevgilisiyle Gündemde

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FENERBAHÇE’DE YENİ AŞK GELİŞMELERİ

Fenerbahçe takımının ünlü futbolcusu Samet Akaydin, özel hayatıyla tekrar gündeme geldi. 30 yaşındaki futbolcu, gözlerden uzak bir ilişki sürdürürken, yeni sevgilisi hayranlarının dikkatini çekti. Çiftin gizli ilişkisi, sosyal medya paylaşımlarındaki yorumlarla ortaya çıktı.

İLİŞKİSİ DUYULDU

Samet Akaydin’in ‘Gönül Dağı’ dizisinin yıldız oyuncusu Hazal Çağlar ile birlikte olduğu öğrenildi. Çiftin kısa süre önce tanıştığı ve Samet Akaydin’in sevgilisinin paylaşımlarına yaptığı yorum sayesinde bu ilişkinin gündeme geldiği ifade ediliyor.

AŞK YORUMLA ORTAYA ÇIKTI

Futbolcu Akaydin, sevgilisinin son sosyal medya paylaşımına kalp emojisiyle yaptığı yorumla dikkat çekti. Bu durum, çiftin aşkının gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. Akaydin’in bu paylaşımına gelen “Hayırlı olsun” gibi yorumlar, hayranlarının sürpriz aşkı şaşkınlıkla karşılamasına neden oldu.

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