“Samet Altıntaş’ın Yeni Kitabı Evliya Çelebi”

GEZGİN YAZARIN KİMLİĞİ

Bir gezgin olarak tanınan ve Hürriyet Seyahat’te de yazıları yayımlanan Samet Altıntaş, tarihçi kimliğini profesyonel rehberlikle bir araya getiriyor. Dokuz kitabı yayımlanan yazar, ilk eseri olan ‘Bursa’nın Daveti-Bir Osmanlı Başkenti Güncesi’ ile Bursa’ya olan sevgisini gözler önüneseriyor. Arka arkaya yazdığı toplam sekiz kitap daha bulunuyor. Bu eserler arasında öne çıkan iki kitapta ‘tarihin haksızlığına’ maruz kalmış karakterler başrolde: Şeyh Bedrettin ve Cem Sultan. Altıntaş, belgeler ve geliştirdiği yeni argümanlarla geleneksel tarih anlayışına cesurca karşı çıkıyor. Kendini, “Hiç kimsenin ilgilenmediği bazı olayların tarihçisi” olarak tanımlıyor.

YENİ ESERİNİN TEMASI

Son kitabında ise okurlarını yine Bursa’ya götürüyor. ‘Evliyâ Çelebi’nin İlk Seyahati’ adlı eseri, Lejand Kitap tarafından yeni yayımlandı. Kendisiyle gerçekleştirdiğim görüşmede, “Yeni kitabında okurlara ne anlatıyorsun” diye sordum. Cevabı şu şekilde oldu: “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın tarifiyle söylersem ‘vatan aynası’ olan Evliya Çelebi, 17’nci asır Türkiye’sinin fotoğrafını çeken bir seyyah. Ben bu çalışmamda Evliya’nın profesyonel gezgin olma sürecinin ilk yolculuğunu anlatıyorum. Bir İstanbul çocuğu olan Evliya, eski payitaht Bursa’nın röntgenini çekiyor. Bu kitap maziyi, seyyahımızın kişisel tarihine tutkallayan bir şehir monografisi aslında.”

BURSALI YAZARIN KİŞİSEL YAŞAMI

Samet Altıntaş, kişisel hayatıyla da Bursa ile iç içe geçmiş bir duruma sahip. Bursa’da evlenmiş olan yazar, bu şehre olan bağlılığını yalnızca eserleriyle değil, aynı zamanda yaşam tarzıyla da sergiliyor.