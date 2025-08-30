Samet Jankovic Hakkı Alkan İle Tartıştı

JANKOVIC’İN KİMLİĞİ VE KARİYERİ

Türk teknoloji medyasında içerik üretici ve sosyal medya yöneticisi olarak bilinen Samet Jankovic, özellikle ShiftDelete platformundaki editörlük ve video içerik çalışmalarıyla tanınıyor. Son dönemde yaşadığı işyeri gerginliği, ShiftDelete’in kurucusu Hakkı Alkan ile yaşadığı tartışma nedeniyle sosyal medyada büyük ses getirdi. Samet Jankovic, 17 Ocak 1998’de İstanbul’da dünyaya geldi ve baba tarafından Yugoslav göçmeni bir aileye mensup. Küçük yaşlardan itibaren teknolojiye olan ilgisiyle medya sektörüne yöneldi. İlk profesyonel işine Kuryenet’te başladı ve burada 2016-2021 yılları arasında görev aldı. Ardından 2021 yılında ShiftDelete ekibine katıldı.

GEÇEN TARTIŞMA VE İDDİALAR

Jankovic, ShiftDelete’te teknoloji editörlüğü, video içerik üretimi ve sosyal medya yönetimi görevlerini üstlendi. Özellikle yeni çıkan akıllı telefon incelemelerine yaptığı katkılar ve Apple Pay, Tesla Model Y, Xiaomi Pad 5 Pro gibi ürünlerle ilgili hazırladığı içeriklerle dikkat çekti. Ancak son günlerde, Hakkı Alkan ile yaşadığı tartışma ile gündeme geldi. 29 Ağustos’ta sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alkan’ın kendisine ofiste bir cisim fırlattığını öne sürdü. “Bunun hesabını vereceksin. O kamera kayıtlarını silersen adam değilsin. 7/24 telefonuna senkron olduğunu biliyorum. Şimdi her şeyi anlatma vakti” ifadeleriyle durumu ciddiyetle gündeme getiren Jankovic, ayrıca dört yıl boyunca ek mesai ücretlerini almadığını ve mobbing’e uğradığını iddia etti.

OLAYIN GELİŞİMİ VE TEKNOLOJİ ÇEVRELERİNDEKİ YANKILAR

Bu tartışma, ShiftDelete ofisinde yaşanan bir fikir ayrılığı sonrasında büyüdü. Jankovic, Hakkı Alkan’ın kendisine çakıl taşlarıyla dolu bir saksı fırlattığını ve bu nesnenin başına isabet ettiğini ileri sürdü. Olayın ardından bir darp raporu alarak şikâyetçi olan Jankovic, ShiftDelete ile yollarını ayırdı. Hakkı Alkan, yaptığı açıklamada, ağır bir saksı değil, hafif bir çiçek dalı attığını savundu ve yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek özür diledi. Güvenlik kamerası görüntülerinin emniyete teslim edildiğini ifade eden Alkan, konuya ilişkin hukuki sürecin başladığını duyurdu. Jankovic ise “Keşke böyle olmasaydı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Olay, sosyal medyada geniş yankı bulmaya devam ederken, soruşturmanın ilerleyen günlerde kamera kayıtları ve tarafların ifadeleri doğrultusunda şekilleneceği kaydediliyor.