Sami Doğu Şimşek, Çölyak Tanısı Aldı

ÇÖLYAK HASTALIĞIYLA MÜCADELE

ANKARA’da yaşayan 17 yaşındaki Sami Doğu Şimşek, 15 yaşında 118 kiloya ulaştı. İki yıl önce doğuştan çölyak hastası olduğu tanısı konulduktan sonra diyet yapmaya başlayan Şimşek, glutensiz beslenmeyi tercih ederek 5 ayda 40 kilo verip 78 kiloya düştü. Çölyak hastalığı nedeniyle küçük yaşlarda karın ağrısı şikayetleriyle birçok hastaneye başvuran Şimşek, bu süreçte herhangi bir tanı bilmedi. 15 yaşında tekrar karın ağrısı sebebiyle gittiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde çölyak tanısı aldığında durumu değişmeye başladı.

ÇÖLYAK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Şamil Hızlı, çölyak hastalığında gelişen antikorların bağırsaklarda yapısal hasara yol açtığını ifade ederek, “Çölyak hastalığı oldukça yaygın görülüyor. Toplumda 200’de 1 oranında görüldüğünü söylemek mümkün. Bu da belirli bir çevrede bir veya iki çölyak hastasının bulunabileceği anlamına geliyor. Ancak biz tanı koyduğumuz hasta sayısı bununla kıyaslandığında oldukça düşük. Gözlemlenenlerin yalnızca görünen kısmı” dedi. Çocuklarda belirtiler genellikle karın şişliği, ishal, kilo değişiklikleri ve karın ağrısı gibi sorunlar olabiliyor. Önceden belirtiler genellikle farklı hastalıklarla karıştırılabiliyor, bu yüzden hastalığın tanısı geç konulabiliyor.

ERKEN TANI ÖNEMİ

Prof. Dr. Hızlı, Sami Doğu Şimşek’in hastalığı sürecine vurgu yaparak, “Küçük yaştan itibaren karın ağrısı çocuğun gaz problemi olarak değerlendirilmiş. Normalde başka nedenler arandığı için tanı 15 yaşında konulmuş. Çölyak hastaları genellikle zayıf olarak bilinir ama Sami obezite sorunuyla da karşı karşıya kaldı. Tekrarlayan karın ağrısı nedeniyle çölyak olduğu anlaşıldı ve diyete başlandı. İki yıl içerisinde tüm şikayetleri çözüme kavuştu. Erken tanı ile çocuğun büyüme ve gelişimi hızlandırılıyor” şeklinde değerlendirdi.

DİYETİN ÖNEMİ

Sami Doğu Şimşek, 15 yaşına kadar testlerde durumunun fark edilmediğini belirterek, “İlk başlarda diyete alışmak zordu. 15 yıl boyunca hastalıktan habersizdim. Başlarda glutensiz beslenmek bana zor geldi. Sonrasında alternatif yemeklere alıştım. Diyete başladıktan sonra sadece kilolarımdan kurtulmadım, bağışıklık sistemim de güçlendi. Önceden sık hastalanıyordum ama şimdi neredeyse hiç hasta olmuyorum” dedi. Ayrıca glutensiz ürünlere ulaşmanın zorluğuna dikkat çekerek, “Marketlerde glutensiz reyon var ancak maliyetleri yüksek. Restoranlarda glutensiz ürün bulmak zor. Güvenilir besin bulmakta sıkıntı yaşıyorum. Genelde kendi yemeğimi yanımda taşıyorum” diye ekledi.