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Sami İlik Bulundu, Sağlığı İyi

TRAKTÖR TAMİRCİSİ SAMİ İLİK KAYBOLDU

Domaniç’te bulunan Durabey köyünde kaybolan traktör tamircisi Sami İlik, dört gün süren arama faaliyetlerinin ardından bulundu. 8 Mayıs Perşembe günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Sami İlik (40) için İlçe Jandarma Komutanlığı, Kütahya Komando Birliği, AFAD ekipleri ve köylüler yoğun bir çaba harcadı.

SAMİ İLİK’İ BULAN KÖYLÜ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Dördüncü günün sonunda, köyün girişinde Sami İlik’i gören bir köylü, onu bulunduğu yerden alarak hastaneye taşıdı. İlk muayenenin ardından Sami İlik, genel kontrol amaçlı olarak ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. İlik’in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi geldi.

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