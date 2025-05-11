Sami İlik Bulundu, Sağlığı İyi

KAYIP ESNAF SAMİ İLİK BULUNDU

Domaniç ilçesinde 4 gündür kayıp olan esnaf Sami İlik (40), kullanılmayan bir evde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Domaniç’e bağlı Durubey köyünde yaşayan Sami İlik, 8 Mayıs sabahında evinden çıkıp yaya olarak yürümeye başladı. İlik’ten bir daha haber alamayan ailesi, aramaların başarısız olması üzerine jandarmaya kayıp başvurusu yaptı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerde, İlik’in ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yaya olarak bir tarla yoluna saptığı ve Çokköy yönüne doğru gittiği belirlendi. Bunun üzerine jandarma, AFAD ekipleri ve köy ile ilçe halkından oluşan bir arama-kurtarma ekibi oluşturuldu. Ekipler, Sami İlik’in cep telefonu, cüzdanı ve kimlik belgeleri olmadan evden çıktığını göz önünde bulundurarak ormanlık alanlarda köpeklerle araştırma yaptı.

KÖYLÜLER TARAFINDAN BULUNDU

Akşam saatlerinde köylüler, Sami İlik’i kullanılmayan bir evde buldu ve durumu yetkililere bildirdi. İlik, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arama çalışmaları sonucunda İlik’in bulunması, hem ailesinde hem de köyde rahatlama sağladı.