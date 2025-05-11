Sami İlik Kayıp, Kullanılmayan Evde Bulundu

KAYIP ESNAF 4 GÜN SONRA BULUNDU

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan esnaf Sami İlik (40), kullanılmayan bir evde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Domaniç’te bulunan Durubey köyünde yaşayan İlik, 8 Mayıs’ta sabah saatlerinde evinden yaya olarak ayrıldı. İlik’ten bir daha haber alamayan yakınları, yapılan aramalardan sonuç alamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

JANDARMA VE AFAD EKİPLERİ ARAMA YAPTI

İncelemeler sonucunda, İlik’in ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre kala yaya olarak tarla yoluna girdiği ve Çokköy yönüne doğru yöneldiği belirlendi. İlik’i bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri, ayrıca köy ile ilçe halkından oluşan arama-kurtarma ekibi kuruldu. Ekipler, cep telefonu, cüzdan ve kimliklerini almadan evden çıkan İlik’i bulmak için ormanlık alanlarda köpeklerle arama çalışmaları yaptı. Akşam saatlerinde köylüler, Sami İlik’i kullanılmayan bir evde buldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan İlik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kayıp esnafın bulunmasıyla birlikte aile ve köy halkı rahat bir nefes aldı.