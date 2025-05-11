Haberler

Sami İlik Kayıp, Kullanılmayan Evde Bulundu

KAYIP ESNAF 4 GÜN SONRA BULUNDU

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan esnaf Sami İlik (40), kullanılmayan bir evde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Domaniç’te bulunan Durubey köyünde yaşayan İlik, 8 Mayıs’ta sabah saatlerinde evinden yaya olarak ayrıldı. İlik’ten bir daha haber alamayan yakınları, yapılan aramalardan sonuç alamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

JANDARMA VE AFAD EKİPLERİ ARAMA YAPTI

İncelemeler sonucunda, İlik’in ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre kala yaya olarak tarla yoluna girdiği ve Çokköy yönüne doğru yöneldiği belirlendi. İlik’i bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri, ayrıca köy ile ilçe halkından oluşan arama-kurtarma ekibi kuruldu. Ekipler, cep telefonu, cüzdan ve kimliklerini almadan evden çıkan İlik’i bulmak için ormanlık alanlarda köpeklerle arama çalışmaları yaptı. Akşam saatlerinde köylüler, Sami İlik’i kullanılmayan bir evde buldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan İlik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kayıp esnafın bulunmasıyla birlikte aile ve köy halkı rahat bir nefes aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kayseri’den Şanlıurfa’ya Gezi Götüren 14 Öğrenci Zehirlenme Belirtileri Gösterdi

Kayseri'den Şanlıurfa'ya geziye giden 14 lise öğrencisi, yemekten sonra zehirlenme belirtileri gösterdi. Gaziantep'te hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumu stabil; soruşturma açıldı.
Haberler

İzmit’te Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İzmit'te silahlı saldırıya uğrayan Fırat O., ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü. Polis, saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.