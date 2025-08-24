Sami Kervancıoğlu Ve Mustafa Pekel Tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ’TA YAKALANAN SANIKLARIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Kahramanmaraş’ta Ezgi Apartmanı davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, 703 gün sonra Ankara’daki lüks villalarında polis tarafından yakalandı. Yakalanmalarının ardından mahkemeye başvurarak tahliye talep ettiler. Ancak mahkeme, Kervancıoğlu’nun yakalanmamasının uzun sürmesi ve kaçma şüphesinin bulunması sebebiyle Pekel’in tahliye talebini reddetti. Soruşturma sürecinde, zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen pek çok kusurun Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından belgelendiği öğrenildi.

YAKALANMA VE YARGILAMA AŞAMALARI

Pekel ve Kervancıoğlu, 11 Eylül 2023’te tutuklamak için yakalama kararı çıkartıldı. Her iki sanık, ‘Olası kastla kasten öldürme ve yaralama suçlarından’ 876 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. 14 Ağustos’ta yakalanan sanıklar, ilk mahkeme duruşmasında suçlamaları reddederek tutuksuz yargılanmayı talep ettiler ancak mahkeme heyeti sanıkların tutuklanmasına hükmetti.

MÜDAHALE VE RET GEREKÇELERİ

Kervancıoğlu ve Pekel, avukatları aracılığıyla tahliye taleplerini dile getirdiler. Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye talebini değerlendirirken, bilirkişi raporları ve olay yeri inceleme tutanakları gibi somut delillerin mevcut olduğunu belirtti. Mahkeme, sanıkların uzun süre yakalanamamış olmaları ve kaçma şüphelerinin varlığı göz önüne alındığında, tutuklama nedeninin geçerli olduğunu vurguladı. Bu nedenle, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına karar vererek, tahliye taleplerini reddetti ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sami Kervancıoğlu’nun tahliye talebi ise henüz karara bağlanmadı.